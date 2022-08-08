Штурм — Динамо. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов 8 августа, 20:33 Букмекеры считают фаворитом матча Штурм (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо. Первый матч — 0:1.



Матч между командами состоится 9 августа в 21:30 по киевскому времени.

Британская контора William Hill отдает предпочтение Штурму. Его победа соответствует коэффициенту 2,37. Успех Динамо оценивается в 3,20, ничья — в 3,50.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6,00. Чуть менее вероятным они считают победу Штурма 1:0 за 7,50.

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Наиболее вероятный исход в пользу Динамо — победа с результатом 1:0 за 9,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Штурму, но чуть меньше коллег верит в его успех — 2,39, и чуть больше оценивает шансы Динамо — 3,00, и более вероятной считает ничью — 3,30.

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