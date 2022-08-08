Штурм — Динамо. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

8 августа, 20:33
Букмекеры считают фаворитом матча Штурм (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры считают фаворитом матча Штурм (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо. Первый матч — 0:1.

Матч между командами состоится 9 августа в 21:30 по киевскому времени.

Читайте также:
Штурм — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Британская контора William Hill отдает предпочтение Штурму. Его победа соответствует коэффициенту 2,37. Успех Динамо оценивается в 3,20, ничья — в 3,50.

Видео дня

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6,00. Чуть менее вероятным они считают победу Штурма 1:0 за 7,50.

Читайте также:
Нападающий Динамо официально перешел в новый клуб

Наиболее вероятный исход в пользу Динамо — победа с результатом 1:0 за 9,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Штурму, но чуть меньше коллег верит в его успех — 2,39, и чуть больше оценивает шансы Динамо — 3,00, и более вероятной считает ничью — 3,30.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев)

Эксклюзивы НВ

Американские военные из контингента Международных сил по поддержанию мира в Косово (KFOR) на заблокированной сербами дороге в селе Зупче, Косово. 1 августа 2022 года (Фото:Fatos Bytyci / REUTERS)
Просто терпят друг друга /
Украинцы — о «пороховой бочке» на Балканах, которую увидели своими глазами в дни обострения в Косово
8 августа, 17:22
Геополитика
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

8 августа, 08:50
Мнения
Шансы Владимира Зеленского во второй раз возглавить страну напрямую зависят от успехов Украины в войне с Россией, полагает социолог Владимир Паниотто (Фото:ПСОПУ)
Второй срок Зеленского /
Социолог Паниотто — о политических симпатиях украинцев после войны и рисках для рейтинга президента
8 августа, 07:12
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X