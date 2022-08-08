Штурм — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо с минимальным счетом победило Штурм в первом матче (Фото:ФК Динамо)
НВ представляет анонс ответного поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо. Первый матч — 0:1.
Матч Штурм (Австрия) — Динамо (Украина) состоится 9 августа в 21:30 по киевскому времени в Граце.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports (за исключением платформы MEGOGO), с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.
Что нужно знать про Штурм перед матчем:
- выйдет в следующий раунд (плей-офф) в случае победы с разницей минимум в два гола;
- занимает 4-е место в австрийской лиге после трех туров с отставанием в два очка от лидера ЛАСКа;
- одержал одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух ничьих;
- не сыграют защитники Гайргофер и Труммер, полузащитник Китеишвили и нападающий Янчер (травмы).
Что нужно знать про Динамо перед матчем:
- выйдет в следующий раунд в случае победы или ничьей;
- еще не начало выступления в украинской лиге и прошло в во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов Фенербахче;
- одержало две победы в шести последних поединках, включая товарищеские встречи;
- не сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу (повреждение).
Ориентировочные составы:
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Беседин
Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркария, Гейлунд
НВ
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