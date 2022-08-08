Штурм — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

8 августа, 15:49
Динамо с минимальным счетом победило Штурм в первом матче (Фото:ФК Динамо)

Динамо с минимальным счетом победило Штурм в первом матче (Фото:ФК Динамо)

НВ представляет анонс ответного поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо. Первый матч — 0:1.

Матч Штурм (Австрия) — Динамо (Украина) состоится 9 августа в 21:30 по киевскому времени в Граце.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports (за исключением платформы MEGOGO), с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.

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Что нужно знать про Штурм перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд (плей-офф) в случае победы с разницей минимум в два гола;
  • занимает 4-е место в австрийской лиге после трех туров с отставанием в два очка от лидера ЛАСКа;
  • одержал одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух ничьих;
  • не сыграют защитники Гайргофер и Труммер, полузащитник Китеишвили и нападающий Янчер (травмы).
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Что нужно знать про Динамо перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд в случае победы или ничьей;
  • еще не начало выступления в украинской лиге и прошло в во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов Фенербахче;
  • одержало две победы в шести последних поединках, включая товарищеские встречи;
  • не сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу (повреждение).

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Беседин

Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркария, Гейлунд

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев)

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