«Это неправильно». Луческу назвал самую большую проблему Динамо перед матчем со Штурмом 9 августа, 11:06 Матч Штурм — Динамо начнется в 21:30 (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу оценил шансы своей команды перед ответным матчем против австрийского Штурма в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Луческу отметил, что после поражения в первом матче у Штурма есть шансы отыграться, но наибольшим преимуществом соперника является то, что он ответный матч он играет дома, сообщает официальный сайт Динамо.

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«Мы играли с Фенербахче первый матч дома, теперь со Штурмом, и если пройдем дальше, сыграем с Бенфикой тоже дома. Это неправильно, ведь у соперников есть возможность сыграть на своем поле 120 минут, а у нас такого шанса нет - это еще одна сложность для нас», — сказал Луческу.

По словам наставника Динамо, непросто играть два дополнительных экстра-тайма на чужом поле, когда у соперника есть поддержка болельщиков, которые создают атмосферу, как это было в матче с Фенербахче на предыдущей стадии.

«Конечно, для игроков важно чувствовать болельщиков позади себя, которые гонят их вперед. Это еще одна большая проблема для тренера и игроков, вынужденных играть в таких условиях. Но тем фантастичнее будет победа, мы будем вдвойне рады», - отметил Луческу.

В первом матче против Штурма Динамо одержало победу со счетом 1:0, а в случае выхода в раунд плей-офф киевский клуб сыграет против победителя пары Бенфика - Мидтьюлланд, первый поединок между которыми завершился победой португальского клуба со счетом 4:1.

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