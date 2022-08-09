Штурм — Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 9 августа, 01:15 Для выхода в следующий раунд Динамо достаточно ничьей (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом ответной игры 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо (первый матч — 0:1). Начало — в 21:30 по киевскому времени сегодня, 9 августа.



Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Беседин

Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркария, Гейлунд

Видео дня

Матч состоится в австрийском Граце на стадионе Меркур Арена. Прямая трансляция — на телеканале Setanta Sports, с 15-минутной задержкой игры — на телеканале 2+2.

Штурм выйдет в следующий раунд (плей-офф) в случае победы с разницей минимум в два гола. Клуб занимает 4-е место в австрийской лиге после трех туров с отставанием в два очка от лидера ЛАСКа.

Команда одержала одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух ничьих. За коллектив не сыграют защитники Гайргофер и Труммер, полузащитник Китеишвили и нападающий Янчер (травмы).

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Динамо выйдет в следующий раунд в случае победы или ничьей. Клуб еще не начал выступления в украинской лиге и прошел в во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов Фенербахче.

Команда одержала две победы в шести последних поединках, включая товарищеские встречи. Коллектив не сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу (повреждение).

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Статистика знает два матча между командами. Динамо одержало одну победу, другой поединок в рамках товарищеской встречи выиграл Штурм.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Штурм является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,37, то, что выиграет Динамо, оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.

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