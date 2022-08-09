Штурм — Динамо. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

9 августа, 22:49
Штурм и Динамо борются за путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

Штурм и Динамо борются за путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты ответной игры 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо (первый матч — 0:1).

Смотреть онлайн-трансляцию матча Штурм — Динамо можно здесь

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Начало поединка — в 21:30 по киевскому времени сегодня, 9 августа. Матч состоится в австрийском Граце на стадионе Меркур Арена.

Видео дня

Ориентировочные составы:

Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркария, Гейлунд

Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Беседин

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Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

Сэйв Бущана (Динамо), 20 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=aIME9p3Klqw

1:0 — Гейлунд, 27 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=auY7CBbw8pc

Момент у Буяльского (Динамо), 33 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=9douEo25dBU

Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев)

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