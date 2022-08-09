Штурм — Динамо. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 9 августа, 22:49 Штурм и Динамо борются за путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты ответной игры 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Штурмом и Динамо (первый матч — 0:1).



Начало поединка — в 21:30 по киевскому времени сегодня, 9 августа. Матч состоится в австрийском Граце на стадионе Меркур Арена.

Видео дня

Ориентировочные составы:

Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркария, Гейлунд

Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Беседин

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

Сэйв Бущана (Динамо), 20 минута:



1:0 — Гейлунд, 27 минута:

Момент у Буяльского (Динамо), 33 минута:

Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.