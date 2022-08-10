Динамо драматично победило Штурм и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов 10 августа, 00:02 Динамо добилось успеха в дополнительное время (Фото:ФК Динамо)

Динамо с результатом 2:1 одолело на выезде австрийский Штурм и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов с общим счетом 3:1.

Гости упустили шанс открыть счет уже в дебюте, когда Шапаренко метров с 15 пробил выше перекладины после паса от Цыганкова.

В конце первой 20-минутки хозяева могли отличиться дважды, и украинскую команду каждый раз спасал Бущан.

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И все же, Штурм достиг своего на 27-м обороте секундной стрелки. Это Гейлунд получил мяч в штрафной Динамо и пробил в дальний угол ворот.

Впоследствии сравнять счет мог Буяльский, но не смог акцентированно пробить головой уже почти в пустую рамку соперника.

В дальнейшем ближе к взятию ворот был австрийский клуб, и когда на их пути на становился Бущан, его игроков подводила точность в завершении атак.

В конце основного времени Динамо едва не вырвало столь нужную ничью, но Гармаш после подачи углового поразил головой в перекладину.

Таким образом, командам пришлось играть дополнительное время, где на 97 минуте Динамо достигло своего. Цыганков смог подать на Вивчаренко в чужую штрафную, откуда тот с близкого расстояния пробил между ног вратарю Штурма.



Победу гостям принес Цыганков. Это Буяльский мог забивать сам, но отдал левее на партнера, который и пробил вратаря Штурма — 2:1.

Штурм — Динамо 1:2 (первый матч — 0:1)

Голы: Гейлунд, 27 — Вивчаренко, 97, Цыганков, 112

В раунде плей-офф Лиги чемпионов Динамо сыграет против португальской Бенфики, где выступает нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

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