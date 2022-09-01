Шахтер объявил о подписании легионера сборной Украины 1 сентября, 16:01 Швед подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о подписании футболиста бельгийского Мехелена и сборной Украины Марьяна Шведа.



Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, 25-летний полузащитник подписал контракт до лета 2027 года.

Финансовые условия перехода Шведа, который получил 9-й игровой номер, не разглашаются.

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Футболист — воспитанник львовских Карпат, за которые выступал в 2014—2015, 2017−2018, 2019 годах.

Также он защищал цвета испанской Севильи (2015−2017) и шотландского Селтика (2019−2021).

В августе 2020 года Швед перешел из Селтика в Мехелен сперва на правах аренды, а затем на полноценной основе.



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