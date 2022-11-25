Скандал на ЧМ-2022. Экс-футболист Зари отыграл матч с флагом России на экипировке — фото 25 ноября, 12:01 Скандальная экипировка не помогла Ондуа в матче (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Экс-футболист луганской Зари камерунец Гаэль Ондуа отыграл матч чемпионата мира-2022 по футболу против сборной Швейцарии с флагом России на своих бутсах.



27-летний полузащитник начал встречу на скамейке запасных. На поле он вышел на 68-й минуте, когда его команда уже проигрывала.

Помочь камерунцам избежать поражения Гаэль не смог, но след после себя он оставил иным способом. Играл Онда в бутсах, на которые были нанесены два флага — Камеруна и России.

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Фото: Чемпионат via Twitter

В ФИФА на инцидент никак не отреагировали. Сам Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России, где и начал карьеру футболиста. Он имеет гражданство двух стран.

В 2017 году Гаэль перешел в луганскую Зарю, но за первую команду он так и не сыграл.

Ранее ФИФА потребовала от сборной Бельгии убрать из формы на чемпионате мира в Катаре слово Love.