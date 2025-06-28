На официальном сайте Сьона сообщается, что игра состоится 9 июля.

В заявлении клуба говорится, что перед окончательным согласованием матча Сьон проконсультировался с ФИФА, УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциацией. Все три органа якобы подтвердили, что организация такого поединка является правом клуба, поскольку Зенит не находится ни в одном санкционном списке.

Также в Сьоне объяснили, что игра связана с трансфером полузащитника сборной РФ Антона Миранчука в швейцарский клуб — якобы при подписании контракта была достигнута устная договоренность, что «при случае» будет организован матч в России.

Интересно, что Миранчук никогда не выступал за Зенит, а в Сьон перешел в 2024 году как свободный агент.

«Мы держим свое слово. Это футбольный матч, организованный в духе игры, взаимного уважения и верности взятым обязательствам», — подчеркнули в клубе.

Как пишет швейцарское издание Blick, Сьон получит за участие в игре около 320 тысяч евро, однако, по словам президента клуба Кристиана Константина, деньги поступят не от Зенита или Газпрома, а от организатора матча, французского футбольного агента Жерома Сальбера.

Blick пишет, что решение Сьона сыграть в РФ «вызвало возмущение среди политиков, футбольных легенд и общественности в кантоне Вале».

«Особое беспокойство вызывает не только сам факт игры в стране, которая ведет войну против Украины, но и то, что матч состоится на стадионе Газпром Арена — домашнем поле клуба Зенит, который принадлежит российскому энергетическому гиганту Газпром. Именно эта компания является одним из главных финансовых столпов путинского режима», — говорится в статье швейцарского издания.

Напомним, в тренерском штабе Зенита работает экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук. Он находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность и лишен всех государственных наград.

Мы писали, что фанаты сборной Эстонии вывесили плакат против израильского футболиста, который играет в России.