«Это мой двор». Капитан Динамо с болью отреагировал на обстрел российскими оккупантами Запорожья — фото 6 октября, 17:00 Капитан Динамо выразил уверенность, что в будущем все удастся отстроить (Фото:ФК Динамо)

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук с болью отреагировал на обстрел российскими оккупантами Запорожья.



31-летний полузащитник опубликовал в Instagram фото с разрушениями в родном городе после прилета рашистских ракет.

В комментарии к снимку Сергей написал: «Это мой двор… Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь малышом каждый день?».

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Сам же футболист и ответил на этот вопрос, написав, что мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары. Но, как отметил Сидорчук, ничего из этого нет, потому что все уничтожает враг.

Тем не менее, капитан Динамо выразил уверенность, что в будущем все удастся отстроить благодаря действиям настоящих героев — ВСУ.

Также Сергей вспомнил о скандальных заявлениях американского предпринимателя Илона Маска о войне России против Украины. Футболист заявил, что хотел, чтобы тот увидел последствия обстрела Запорожья.

Кроме того, Сидорчук затронул тему снятия отстранений от участия в международных соревнованиях с российских и белорусских боксеров, спросив, правда ли, что спорт все еще остается вне политики.

«Запорожье. Болит», — завершил свой пост капитан Динамо.