Трансфер в Европу. Капитан Динамо официально перешел в команду, где играет россиянин

5 сентября, 18:04
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Сергей Сидорчук (Фото:ФК Вестерло)

Сергей Сидорчук (Фото:ФК Вестерло)

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук подписал контракт с бельгийским клубом.

Киевское Динамо попрощалось с лидером команды. В сообщении говорится, что Сидорчук сам попросил руководство клуба отпустить его в Вестерло.

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Бельгийский клуб уже представил украинского новичка, заключив с ним контракт на три года.

Видео дня

https://twitter.com/KVCWesterlo/status/1699067379555455424

Отметим, в составе Вестерло выступает уроженец Днепра Роман Нойштедтер, который принял гражданство России.

В турнирной таблице чемпионата Бельгии Вестерло идет на предпоследнем месте, имея одно очко за шесть туров.

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Сидорчук выступал за Динамо с 2012 года. Он сыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист.

Напомним, бывший голкипер киевского Динамо стал игроком Шахтера.

Ранее сообщалось, что три украинца претендуют на звание лучшего молодого футболиста в Европе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Сергей Сидорчук

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