Капитан Динамо превзошел достижение Блохина в еврокубках 11 августа, 14:46 Сергей Сидорчук сыграл 80-й матч за Динамо в еврокубках (Фото:ФК Динамо)

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук обошел легенду бело-синих Олега Блохина по количеству матчей за клуб в еврокубках.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Матч против греческого Ариса в квалификации Лиги конференций стал для Сидорчука 80-м в еврокубках и по этому показателю он поднялся на пятое место в истории клуба.

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Капитан Динамо обошел Олега Блохина, который сыграл за киевский клуб 79 матчей в еврокубках.

Лидирует в рейтинге экс-вратарь Александр Шовковский, на счету которого 143 еврокубковых поединка.

Топ-10 футболистов Динамо по матчам в еврокубках:

1. Александр Шовковский — 143

2. Олег Гусев — 98

3. Денис Гармаш — 88

4. Андрей Ярмоленко — 81

5. Сергей Сидорчук — 80

6. Олег Блохин — 79

7. Виталий Буяльский — 77

8. Валентин Белькевич — 73

9. Максим Шацких — 73

10. Сергей Ребров — 72

Сообщалось, что Динамо уступило Арису (0:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.