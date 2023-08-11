Капитан Динамо превзошел достижение Блохина в еврокубках
Сергей Сидорчук сыграл 80-й матч за Динамо в еврокубках (Фото:ФК Динамо)
Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук обошел легенду бело-синих Олега Блохина по количеству матчей за клуб в еврокубках.
Об этом сообщает официальный сайт Динамо.
Матч против греческого Ариса в квалификации Лиги конференций стал для Сидорчука 80-м в еврокубках и по этому показателю он поднялся на пятое место в истории клуба.
Капитан Динамо обошел Олега Блохина, который сыграл за киевский клуб 79 матчей в еврокубках.
Лидирует в рейтинге экс-вратарь Александр Шовковский, на счету которого 143 еврокубковых поединка.
Топ-10 футболистов Динамо по матчам в еврокубках:
1. Александр Шовковский — 143
2. Олег Гусев — 98
3. Денис Гармаш — 88
4. Андрей Ярмоленко — 81
5. Сергей Сидорчук — 80
6. Олег Блохин — 79
7. Виталий Буяльский — 77
8. Валентин Белькевич — 73
9. Максим Шацких — 73
10. Сергей Ребров — 72
Сообщалось, что Динамо уступило Арису (0:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.