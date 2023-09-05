Назван новый клуб. Суркис подтвердил переезд капитана Динамо в Европу

5 сентября, 17:09
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Сергей Сидорчук (Фото:ФК Динамо Киев)

Сергей Сидорчук (Фото:ФК Динамо Киев)

Лидер Динамо Сергей Сидорчук продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Как сообщает ТаТоТаке, 32-летний полузащитник будет выступать за Вестерло. Стороны подпишут соглашение на три года.

Президент Динамо Киев Игорь Суркис официально подтвердил, что Сидорчук покинет киевскую команду.

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«Динамо не заработает на этом трансфере больших денег. Но дело не в стоимости игрока, а в том, что я не мог отказать человеку, который на протяжении десяти лет верой и правдой служил команде и был ее капитаном.

Сергей заслужил право попробовать себя в европейском футболе, а мы вырастили ему смену — есть молодой Бражко, более опытные Андриевский и Шепелев. Все стороны останутся довольны", — сказал Суркис.

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Сидорчук выступает за Динамо с 2012 года. Он сыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер киевского Динамо стал игроком Шахтера.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Сергей Сидорчук

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