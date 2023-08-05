Интерес из Европы. Основной футболист Шахтера отказался продлевать контракт с клубом 5 августа, 18:27 Даниил Сикан (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Футбол 24, Шахтер сделал нападающему улучшенное предложение по новому контракту.

Футболист получил бы более высокую зарплату, чем он получит по действующему соглашению до лета 2024 года, однако Даниил отказался от предложения.

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Отмечается, что к Сикану есть интерес со стороны клубов Серии А.

Даниил находится в системе Шахтера с января 2019 года. В прошлом сезоне Сикан провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что в Шахтер официально вернулся первый украинский игрок в истории Барселоны.