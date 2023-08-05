Интерес из Европы. Основной футболист Шахтера отказался продлевать контракт с клубом

5 августа, 18:27
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Даниил Сикан (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Даниил Сикан (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Футбол 24, Шахтер сделал нападающему улучшенное предложение по новому контракту.

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Футболист получил бы более высокую зарплату, чем он получит по действующему соглашению до лета 2024 года, однако Даниил отказался от предложения.

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Отмечается, что к Сикану есть интерес со стороны клубов Серии А.

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Даниил находится в системе Шахтера с января 2019 года. В прошлом сезоне Сикан провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что в Шахтер официально вернулся первый украинский игрок в истории Барселоны.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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