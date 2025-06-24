«Их надо чуть ли не бить каждый день». Сикан раскрыл детали конфликта между украинцами и бразильцами в Шахтере

Бывший форвард Шахтера Даниил Сикан, который прошлой зимой перешел в турецкий Трабзонспор, откровенно рассказал о непростых отношениях между украинцами и бразильцами в донецком клубе.

По словам Сикана, главному тренеру Марино Пушичу, которого Шахтер уволил после сезона 2024/25, было тяжело из-за поведения бразильских легионеров.

«Пушич очень хороший человек, я ему благодарен за все, что он для меня сделал. Почему не пошло? Я могу сказать. В тот период чемпионата приходило очень много бразильцев, которым ему нужно все показывать, как детям рассказывать.

Я его прекрасно понимаю, потому что с бразильцами очень трудно работать. Их всегда нужно чуть ли не бить каждый день, честно говорю. Они просто потом вылезают на голову и тебя ставят на второй план, а себя — на первый.

Я понимаю Пушича на сто процентов — ему привозят бразильцев, а ему надо их воспитывать, показывать, как прессинговать, а они же ничего не знают. Я это сам просто увидел, когда мы в первом круге проиграли очень много матчей из-за того, что кто-то из бразильцев где-то не добежал.

Из-за этого у нас были конфликты потом внутри команды между украинцами и бразильцами. Это нормально, это футбол и конфликт в команде, когда кто-то что-то не делает — надо понимать, за что вы играете. Вы играете за Шахтер, не за Бразилию, здесь нужно уважать друг друга.

Например, матч с ПСВ, когда Педриньо получил красную карточку. Ты понимаешь, что твой друг получил красную и тебе нужно бегать в три раза больше, потому что это Лига чемпионов, это не чемпионат Украины. Это ответственность на очень высоком уровне.

Мы выставляли им претензии. Иногда тренер смотрел на эту ситуацию, иногда успокаивал. Это нормально. Это не конфликт, что мы дрались там, мы просто объясняли им", — сказал Сикан в интервью на канале Игоря Цыганыка.

Сикан перешел из Шахтера в Трабзонспор в январе этого года за шесть миллионов евро. В составе турецкой команды забил три гола и отдал два ассиста в 18 матчах.

Мы писали, что бывший форвард Шахтера впервые стал отцом.