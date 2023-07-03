«Большое разочарование»: тренер молодежной сборной Франции назвал причины поражения в игре с Украиной 3 июля, 11:50 Сильвен Риполль (Фото:GFFN)

Наставник молодежной сборной Франции Сильвен Риполль высказался о поражении Украине (1:3) в рамках четвертьфинала молодежного Евро-2023.

По словам специалиста, украинский коллектив изменил игру во второй половине тайма, что не позволило французам спастись от вылета.

«Это большое разочарование. Мы хотели пройти намного дальше. Нам противостояла очень хорошая команда. Я должен поздравить Украину, хотя мы отчаянно разочарованы.

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У нас был многообещающий первый тайм, но во второй половине мы не смогли вывести их из равновесия и не смогли отыграться.

Все те способы, которые мы использовали в первом тайме — много спонтанности, движение, игра в одно касание — не сработали после перерыва. И соперник пострадал гораздо меньше, чем в первые 45 минут", — приводит слова Риполья официальный сайт УЕФА.

Отметим, в ½ финала подопечные Руслана Ротаня сыграют с Испанией. Матч пройдет 5 июля.

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