«Забью два раза по 10»: почему Сильвио Берлускони отдал свою яхту Андрею Шевченко 12 июня, 12:45 Берлускони и Шевченко после победы в ЛЧ (Фото:milanac.ru)

12 июня умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Помимо своей политической карьеры, Берлускони был тесно связан с футболом. Долгие годы он был президентом Милана, куда в 1999 году был приглашен из киевского Динамо Андрей Шевченко.

Поэтому случаю вспомним одну интересную историю из прошлого. В начале 2000-х ходили слухи, что Берлускони пообещал Шевченко подарить свою яхту, если тот забьет 25 мячей в дебютном для себя сезоне чемпионата Италии.

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На самом деле это был не подарок. Глава Милана и украинский форвард, можно сказать, заключили пари. Что тогда произошло рассказал известный менеджер Резо Чохонелидзе, который работал в Милане и имел самое непосредственное отношение к переезду Шевченко на Апеннины.

«Очень хорошо помню тот день, когда мы с Андреем приехали на виллу Берлускони. Первое, что сказал мне Сильвио: «Резо, ты посмотри, какой кристально чистый парень. Уверен, что он у нас заиграет. Буду рад, если в первом сезоне забьет хотя бы десять мячей».

Когда я перевел Андрею пожелание босса, он ответил: «Резо, скажи, что я забью два раза по десять». На это Берлускони улыбнулся и сказал: «Ну, если получится хотя бы 15, дам во время отпуска свою яхту для круиза по Средиземному морю…»

Шева сдержал свое слово и получил в свое распоряжение 30-метровую яхту. Вместе с ним тогда в морское путешествие отправились и некоторые партнеры по команде, в частности, Паоло Мальдини, Массимо Амброзини и Алессандро Костакурта.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Во время игровой карьеры в Милане Андрей Шевченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, стал обладателем Золотого мяча, выиграл Серию А, стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.