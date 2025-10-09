«ТЦК перестанет покрывать этого клоуна». Ветеран ВСУ заявил, что Алиев врет о своей службе в армии

Ветеран Вооруженных Сил Украины и активист Олег Симороз прокомментировал новость о том, что экс-футболиста Динамо Александра Алиева оштрафовали и лишили водительских прав на один год из-за управления в нетрезвом состоянии.

Симороз заявил, что Алиев не участвовал в боевых действиях, но получил статус УБД, которым может прикрываться в подобных судебных разбирательствах.

«Подчеркиваю, что Александр Алиев, несмотря на его пафосные интервью о «службе в армии», как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных Сил Украины. Мне, как ветерану этой бригады, противно смотреть, как этот алкаш пытается примазаться к боевой части, при этом сладко ночует дома в Киеве после выпитых рюмок.

Реального участия в боевых действиях этот клоун также не принимал, но используя связи в командовании Сил территориальной обороны, за героическую оборону своего двора на Оболони, он получил статус участника боевых действий, которым теперь он пользуется, например, в суде, оправдывая свое бухое управление автомобилем", — написал Симороз в Facebook.

Активист считает, что Алиев проходит фиктивную службу в армии благодаря своим связям.

«Александр Алиев неоднократно уклонялся от повесток Оболонского ТЦК по мобилизации, скрываясь от службы в так называемых „ДФТГ“, где в его обязанности во время действия военного положения входит посещение VIP-ложи стадиона „Динамо“, дегустация раков, пива и кальянов, а также бухое вождение тактического автомобиля Mersedes-Benz G-350. Очень надеюсь, что этого клоуна когда-то призовут на настоящую военную службу и ТЦК перестанет его покрывать», — добавил Симороз.

Напомним, Алиев в 2023 году рассказывал, что получил удостоверение участника боевых действий. После критики экс-футболист удалил свой пост.

Алиев родился в российском Хабаровске. Он начинал карьеру в московском Спартаке, после чего попал в академию киевского Динамо, где впоследствии стал основным игроком и вызывался в сборную Украины