Два футболиста сборной Украины попали в символическую сборную молодежного Евро-2023
Георгий Судаков (Фото:УАФ)
Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную молодежного чемпионата Европы U-21, куда включил украинских игроков.
SofaScore отметил действия украинских игроков Георгия Судакова и Артема Бондаренко, которые попали в список лучших игроков турнира.
Символическая сборная Евро-2023 U-21:
- Джеймс Траффорд (Англия), Леви Колуилл (Англия), Тейлор Харвуд-Беллис (Англия), Саба Сазонов (Грузия), Серхио Гомес (Испания), Алекс Баэна (Испания), Артем Бондаренко (Украина), Коул Палмер (Англия), Родри Санчес (Испания), Георгий Судаков (Украина) и Морган Гиббс-Уайт (Англия).
Отметим, что на турнире сборная Украины дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Испании.
Напомним, Англия стала чемпионом Европы U-21 в матче с огненной концовкой.