Два футболиста сборной Украины попали в символическую сборную молодежного Евро-2023 9 июля, 14:09 Георгий Судаков (Фото:УАФ)

Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную молодежного чемпионата Европы U-21, куда включил украинских игроков.

SofaScore отметил действия украинских игроков Георгия Судакова и Артема Бондаренко, которые попали в список лучших игроков турнира.

Символическая сборная Евро-2023 U-21:

Джеймс Траффорд ( Англия), Леви Колуилл ( Англия), Тейлор Харвуд-Беллис ( Англия), Саба Сазонов ( Грузия), Серхио Гомес ( Испания), Алекс Баэна ( Испания), Артем Бондаренко ( Украина), Коул Палмер ( Англия), Родри Санчес ( Испания), Георгий Судаков ( Украина) и Морган Гиббс-Уайт ( Англия).

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Фото: SofaScore

Отметим, что на турнире сборная Украины дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Испании.

Напомним, Англия стала чемпионом Европы U-21 в матче с огненной концовкой.