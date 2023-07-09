Два футболиста сборной Украины попали в символическую сборную молодежного Евро-2023

9 июля, 14:09
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Георгий Судаков (Фото:УАФ)

Георгий Судаков (Фото:УАФ)

Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную молодежного чемпионата Европы U-21, куда включил украинских игроков.

SofaScore отметил действия украинских игроков Георгия Судакова и Артема Бондаренко, которые попали в список лучших игроков турнира.

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Символическая сборная Евро-2023 U-21:

  • Джеймс Траффорд (Англия), Леви Колуилл (Англия), Тейлор Харвуд-Беллис (Англия), Саба Сазонов (Грузия), Серхио Гомес (Испания), Алекс Баэна (Испания), Артем Бондаренко (Украина), Коул Палмер (Англия), Родри Санчес (Испания), Георгий Судаков (Украина) и Морган Гиббс-Уайт (Англия).

Видео дня

SofaScore
Фото: SofaScore

Отметим, что на турнире сборная Украины дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Испании.

Напомним, Англия стала чемпионом Европы U-21 в матче с огненной концовкой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины

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