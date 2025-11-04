Четыре игрока ПСЖ, Ямаль, Мбаппе. Названа сборная лучших футболистов 2025 года

Ламин Ямаль в 18 лет уже является одним из лидеров Барсы (Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo)

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовала символическую сборную по итогам 2025 года.

Команда была сформирована по результатам голосования профессиональных игроков со всего мира.

В сборную попали сразу четыре действующих представителя ПСЖ, который в сезоне 2024/25 впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Символическая сборная 2025 года по версии FIFPro:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити);

защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);

полузащитники: Джуд Беллингем (Реал), Витинья (ПСЖ), Педри (Барселона), Коул Палмер (Челси);

нападающие: Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал), Ламин Ямаль (Барселона).

Напомним, обладателем Золотого мяча в 2025 году стал форвард ПСЖ Дембеле.

