Четыре игрока ПСЖ, Ямаль, Мбаппе. Названа сборная лучших футболистов 2025 года
Ламин Ямаль в 18 лет уже является одним из лидеров Барсы (Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo)
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовала символическую сборную по итогам 2025 года.
Команда была сформирована по результатам голосования профессиональных игроков со всего мира.
В сборную попали сразу четыре действующих представителя ПСЖ, который в сезоне 2024/25 впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.
Символическая сборная 2025 года по версии FIFPro:
вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити);
защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);
полузащитники: Джуд Беллингем (Реал), Витинья (ПСЖ), Педри (Барселона), Коул Палмер (Челси);
нападающие: Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал), Ламин Ямаль (Барселона).
Напомним, обладателем Золотого мяча в 2025 году стал форвард ПСЖ Дембеле.
