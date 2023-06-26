Трое украинцев попали в символическую сборную второго тура Евро U-21 26 июня, 14:30 Георгий Судаков в матче против Румынии (Фото:УАФ)

Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную второго тура молодежного чемпионата Европы U-21, куда включил трех украинских игроков.

В рамках соревнования украинская сборная вырвала победу у Румынии (1:0), забив в концовке встречи.

Sofascore высоко отметил действия украинских игроков: Алексея Сыча, Владимира Бражко и Георгия Судакова. Портал поставил им оценки, которые позволили оказаться в сборной тура.

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Символическая сборная 2 тура Евро-2023 U-21:

Кристофер Классон ( Норвегия), Максим де Кейпер ( Бельгия), Кастелло Лукеба ( Франция), Мартин Витик ( Чехия), Алексей Сыч, Владимир Бражко и Гергий Судаков ( Украина), Анджело Штиллер ( Германия), Райан Гравенберх ( Нидерланды), Родри Санчес ( Испания), Зеки Амдуни ( Швейцария).

Фото: SofaScore

Напомним, во вторник, 27 июня, сборная Украины сыграет с Испанией в рамках третьего тура, по итогам которого определится победитель группы. Команды уже досрочно вышли в плей-офф.

Отметим, на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча Украина — Румыния.