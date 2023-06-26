Трое украинцев попали в символическую сборную второго тура Евро U-21

26 июня, 14:30
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Георгий Судаков в матче против Румынии (Фото:УАФ)

Георгий Судаков в матче против Румынии (Фото:УАФ)

Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную второго тура молодежного чемпионата Европы U-21, куда включил трех украинских игроков.

В рамках соревнования украинская сборная вырвала победу у Румынии (1:0), забив в концовке встречи.

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Sofascore высоко отметил действия украинских игроков: Алексея Сыча, Владимира Бражко и Георгия Судакова. Портал поставил им оценки, которые позволили оказаться в сборной тура.

Видео дня

Символическая сборная 2 тура Евро-2023 U-21:

  • Кристофер Классон (Норвегия), Максим де Кейпер (Бельгия), Кастелло Лукеба (Франция), Мартин Витик (Чехия), Алексей Сыч, Владимир Бражко и Гергий Судаков (Украина), Анджело Штиллер (Германия), Райан Гравенберх (Нидерланды), Родри Санчес (Испания), Зеки Амдуни (Швейцария).
SofaScore
Фото: SofaScore
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Напомним, во вторник, 27 июня, сборная Украины сыграет с Испанией в рамках третьего тура, по итогам которого определится победитель группы. Команды уже досрочно вышли в плей-офф.

Отметим, на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча Украина — Румыния.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины

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