Трое украинцев попали в символическую сборную второго тура Евро U-21
Георгий Судаков в матче против Румынии (Фото:УАФ)
Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную второго тура молодежного чемпионата Европы U-21, куда включил трех украинских игроков.
В рамках соревнования украинская сборная вырвала победу у Румынии (1:0), забив в концовке встречи.
Sofascore высоко отметил действия украинских игроков: Алексея Сыча, Владимира Бражко и Георгия Судакова. Портал поставил им оценки, которые позволили оказаться в сборной тура.
Символическая сборная 2 тура Евро-2023 U-21:
- Кристофер Классон (Норвегия), Максим де Кейпер (Бельгия), Кастелло Лукеба (Франция), Мартин Витик (Чехия), Алексей Сыч, Владимир Бражко и Гергий Судаков (Украина), Анджело Штиллер (Германия), Райан Гравенберх (Нидерланды), Родри Санчес (Испания), Зеки Амдуни (Швейцария).
Напомним, во вторник, 27 июня, сборная Украины сыграет с Испанией в рамках третьего тура, по итогам которого определится победитель группы. Команды уже досрочно вышли в плей-офф.
Отметим, на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча Украина — Румыния.