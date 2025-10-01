«Не хуже Коноплянки и Ярмоленко». Тренер назвал новую звезду украинского футбола

Бывший главный тренер Таврии, Оболони и других клубов Олег Федорчук положительно отозвался о Геннадии Синчуке, который помог Украине сыграть вничью с Панамой (1:1) на чемпионате мира U-20.

Федорчук поставил 19-летнего игрока по потенциалу в один ряд с такими звездами украинского футбола как Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков, сообщает Украинский футбол.

«Синчук сейчас выглядит не хуже Коноплянки, Ярмоленко, или Цыганкова в свои годы. Где-то Синчук даже подобен Цыганкову, оба игрока довольно легкие, быстрые, креативные. Также я бы отметил жесткость Синчука. Обычно техничные футболисты не очень любят идти в физические контакты, а он этого не боится. Синчук готов к контактному футболу — это плюс», — сказал Федорчук.

В первом туре чемпионата мира U-20 Синчук отметился голом и помог Украине победить Южную Корею (2:1).

В матче второго тура против Панамы Синчук забил единственный гол сборной Украины и стал лучшим игроком поединка. Однако на последних минутах он получил желтую карточку, из-за чего пропустит решающий матч группового этапа против Парагвая, с которым Украина имеет одинаковое количество очков.

На клубном уровне Синчук выступает за Монреаль, куда он перешел в январе из харьковского Металлиста.

Недавно он забил дебютный гол за канадский клуб.