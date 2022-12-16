Известного экс-футболиста и тренера госпитализировали с лейкемией 16 декабря, 14:53 Синиша Михайлович находится в сознании (Фото:Синиша Михайлович via Instagram)

Известного сербского экс-футболиста и бывшего главного тренера итальянской Болоньи и других клубов Синишу Михайловича госпитализировали с лейкемией, обнаруженной у него в 2019 году.



По словам близких друзей Михайловича, десять дней назад его состояние ухудшилось, но он находится в сознании, сообщает Sportal.



«Он не в коме, как говорят некоторые, и не был в коме. Сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера, позавчера и в ночь перед этим, но он все еще в божьих руках.

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Он может прожить еще десять дней, а может, и тридцать лет. Вот такая болезнь. Он о ней знает, его семья тоже об этом знает", — сообщили близкие друзья Михайловича.

Ранее сообщалось, что Михайлович переболел коронавирусом.