Известного экс-футболиста и тренера госпитализировали с лейкемией

16 декабря, 14:53
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Синиша Михайлович находится в сознании (Фото:Синиша Михайлович via Instagram)

Синиша Михайлович находится в сознании (Фото:Синиша Михайлович via Instagram)

Известного сербского экс-футболиста и бывшего главного тренера итальянской Болоньи и других клубов Синишу Михайловича госпитализировали с лейкемией, обнаруженной у него в 2019 году.

По словам близких друзей Михайловича, десять дней назад его состояние ухудшилось, но он находится в сознании, сообщает Sportal.

«Он не в коме, как говорят некоторые, и не был в коме. Сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера, позавчера и в ночь перед этим, но он все еще в божьих руках.

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Он может прожить еще десять дней, а может, и тридцать лет. Вот такая болезнь. Он о ней знает, его семья тоже об этом знает", — сообщили близкие друзья Михайловича.

Ранее сообщалось, что Михайлович переболел коронавирусом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол

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