«Недосчитались пяти миллионов евро». Днепр-1 потерял возможность заработать огромную сумму в еврокубках 3 сентября, 15:34 Днепряне вылетели из всех еврокубковых соревнований (Фото:СК Днепр-1)

Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман рассказал, сколько клуб мог заработать за выступления в Лиге конференций.

В интервью Украинскому футболу Фридман сказал, что днепряне могли получить около пяти миллионов евро, если бы прошли Спартак Трнаву и попали в групповой этап ЛК.

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«Мы не потеряли в деньгах. Мы просто упустили возможность их заработать. Деньги, на которые, в общем, рассчитывала команда. А чтобы пересматривать контракты — это надо со всеми футболистами судиться. Этого не будет.

В Лиге конференций, с учетом бонусов за победы и т. д. , — около 5 миллионов евро. Это я говорю на основании опыта прошлого участия команды в подобном турнире", — сказал Фридман.

Отметим, что Днепр-1 является первым в истории клубом, который в одном сезоне вылетел из отбора всех трех еврокубков, не пройдя ни одного раунда.

Ранее главный тренер Днепра-1 подал в отставку после сенсационного поражения в УПЛ.