«Недосчитались пяти миллионов евро». Днепр-1 потерял возможность заработать огромную сумму в еврокубках
Днепряне вылетели из всех еврокубковых соревнований (Фото:СК Днепр-1)
Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман рассказал, сколько клуб мог заработать за выступления в Лиге конференций.
В интервью Украинскому футболу Фридман сказал, что днепряне могли получить около пяти миллионов евро, если бы прошли Спартак Трнаву и попали в групповой этап ЛК.
«Мы не потеряли в деньгах. Мы просто упустили возможность их заработать. Деньги, на которые, в общем, рассчитывала команда. А чтобы пересматривать контракты — это надо со всеми футболистами судиться. Этого не будет.
В Лиге конференций, с учетом бонусов за победы
Отметим, что Днепр-1 является первым в истории клубом, который в одном сезоне вылетел из отбора всех трех еврокубков, не пройдя ни одного раунда.
Ранее главный тренер Днепра-1 подал в отставку после сенсационного поражения в УПЛ.