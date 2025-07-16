«Должны зарабатывать, а не получать». Президент новичка УПЛ рассказал о зарплатах игроков и бюджете клуба

Президент СК Полтава Сергей Иващенко рассказал о бюджете клуба после выхода в УПЛ и сколько теперь будут зарабатывать игроки.

По словам Иващенко, после выхода в УПЛ клуб существенно улучшит финансовые условия — зарплаты игроков вырастут примерно вдвое по сравнению с прошлым сезоном в Первой лиге, сообщает Чемпион.

«За каждое очко — победу или ничью — есть премиальные. Наше видение — очень простое: ребята должны зарабатывать, а не получать», — сказал Иващенко.

При этом он отказался называть точную сумму бюджета, однако заверил, что финансов достаточно для участия в УПЛ: «Цифры не разглашаем, но бюджет команды на сезон 2025/26 — достаточный. Мы не будем вдаваться в подробности».

Ранее сообщалось, что Полтава будет играть домашние поединки в Кропивницком на стадионе Зирка.