Футболист из Второй лиги Украины забил феноменальный гол со своей половины поля — видео

6 августа, 16:48
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Скала 1911 стартовала во Второй лиге с победы (Фото:Скриншот видео)

Скала 1911 стартовала во Второй лиге с победы (Фото:Скриншот видео)

Футболист Скалы 1911 Максим Аверьянов отметился удивительным голом в матче первого тура Второй лиги Украины против Кудривки.

Болельщики поединка стали свидетелями настоящего голевого шоу. Еще в первом тайме команды забили по два гола.

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Во второй половине встречи Скала забила третий мяч, после чего Аверьянов в компенсированное время нанес неожиданный удар со своей половины поля, чем застал голкипера врасплох — 4:2.

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Кудривка быстро отквитала один гол, но сравнять счет не удалось — 4:3 в пользу стрыйского клуба.

Ранее сообщалось, что украинский футболист армянского клуба Урарту Иван Зотько забил гол-красавец в матче квалификации Лиги конференций.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол

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