Шахтер будет тренировать скандальный экс-футболист сборной Украины, игравший в России после начала войны — СМИ 18 июля, 13:54 Алексей Гай в 2016 году перешел в Кубань (Фото:ФК Олимпик)

Бывший игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Алексей Гай вошел в новый тренерский штаб «горняков» под руководством Патрика ван Леувена, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Гай уже приступил к работе в Шахтере, который находится на тренировочных сборах в Нидерландах.

До этого 40-летний экс-футболист работал ассистентом и аналитиком в штабе в одесском Черноморце.

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Официально о назначении Гая не сообщалось, однако Черноморец уже объявил о его уходе из одесского клуба.

Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий Олимпик, отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.

Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за Кубань.

Гай выступал за Шахтер с 2000 по 2013 год с перерывом на два сезона.

На его счету 29 матчей и один гол за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что вратарь Андрей Пятов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб Шахтера.