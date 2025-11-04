Суркис согласился с тем, что арбитры допустили ошибку, не назначив пенальти в ворота Шахтера после падения Шолы Огунданы в штрафной площадке.

«То, что произошло в матче во Львове, меня, как президента клуба, не просто расстроило, я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, который всегда выделялся своей дипломатичностью, слова «беспредел» в адрес судейства. Но если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мое!

[Гендиректор Шахтера] Палкин после того, как игрока толкнули где-то возле штрафной площадки, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил: «Я знаю, кому это нужно». Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю.

Тогда счет был 2:1, и судья не назначил стопроцентный пенальти. Возможно, его и не было — но в такой ситуации система VAR обязана была вмешаться. И почему арбитр Пасхал не обратил внимание на этот момент? Романов мог не увидеть, мог не успеть, но для чего тогда VAR, если он даже не просматривает такой эпизод?" — цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

Президент Динамо также вспомнил слова Сергея Палкина о том, что судейские ошибки против Шахтера не являются случайными.

«Уважаемому мной господину Палкину я хочу дать четкий ответ — и прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит.

Если в Кубке судья отработал действительно на высоком уровне — к нему вопросов нет. А вот Романов отсудил так, как когда-то отсудил финал, когда сбивали Ваната, и он тоже не назначил пенальти. Тогда мы промолчали, потому что думали, что это случайность. Но случайность — это когда один раз! Второй — это совпадение, третий — уже закономерность.

Но сейчас я молчать не буду. Если сегодня не назначают такие очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол? Игра могла перевернуться полностью: счет стал бы 2:2, а возможно, мы бы даже забили третий гол. Потому что третий мяч, который они забили, уже ничего не решал — вообще ничего. Вся команда пошла вперед, пыталась отыграться — это естественно", — отметил Суркис.

