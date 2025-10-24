В Уругвае матч любительской лиги между командами Сан Лоренсо и Сентраль Молино завершился нападением футболиста на арбитра.

Об этом сообщает Cadena del Mar.

Инцидент произошел сразу после финального свистка. Как видно на видео, арбитр показал красную карточку одному из игроков Сан Лоренсо. В ответ футболист нанес судье удар головой в лицо, вызвав носовое кровотечение. В конфликт сразу вмешались присутствующие, чтобы остановить схватку.

Инцидент вызвал волну возмущения в местной футбольной среде. Представители клубов и спортивные функционеры требуют усиления безопасности для арбитров и сохранения спортивной этики на всех уровнях соревнований.

