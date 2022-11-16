Игроки Манчестер Юнайтед ожидают ухода Роналду зимой после его скандального интервью — СМИ 16 ноября, 21:30 Роналду может сменить клуб после ЧМ-2022 — медиа (Фото:REUTERS/Peter Powell)

Игроки Манчестер Юнайтед не ожидают, что их звездный партнер Криштиану Роналду останется в команде по завершении в конце декабря чемпионата мира-2022 после его скандального интервью, сообщает ESPN.



По информации медиа, руководство английского клуба обсуждало будущее 37-летнего футболиста в команде, а также обратилось за юридической консультацией о том, как лучше всего решить эту проблему.

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Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг, согласно источникам, считает, что больше не сможет работать с Роналду после того, как нападающий сказал, что «не уважает» его, и сообщил об этом владельцам Юнайтед, семье Глейзеров, исполнительному директору Ричарду Арнольду и спортивному директору Джону Мерто.

Отмечается, что большинство игроков клуб не верит в то, что у португальца есть возможность исправить ситуацию, особенно потому, что тен Хаг занял столь жесткую позицию в отношении командной дисциплины с тех пор, как летом занял пост главного тренера.

По данным ESPN, Юнайтед подождет, чтобы узнать все подробности интервью Роналду, чей контракт с опцией продления на год заканчивается летом 2023 года, прежде чем принять окончательное решение о его будущем.

Недавно звездный форвард дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика тен Хага. Позже Манчестер Юнайтед отреагировал на интервью португальца, отметив, что обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты.