УЕФА наказал турецкий Фенербахче за кричалки его фанатов в поддержку Путина на матче с Динамо

5 августа, 22:09
Фенербахче заплатит штраф и лишится 5 тыс. своих фанатов на стадионе в следующем матче еврокубков (Фото:ФК Динамо)

Фенербахче заплатит штраф и лишится 5 тыс. своих фанатов на стадионе в следующем матче еврокубков (Фото:ФК Динамо)

По итогам своего расследования УЕФА на 50 тыс. евро оштрафовал турецкий Фенербахче за скандирование его фанатов в поддержку российского диктатора Владимира Путина в матча квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

Как сообщает официальный сайт организации, ее дисциплинарный комитет предупредил стамбульский клуб из-за ненадлежащего поведения его команды.

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Помимо денежного штрафа, УЕФА также наказал Фенербахче частичным закрытием трибун его стадиона на 5 тыс. мест во время следующего матча еврокубков «за бросание предметов и озвучивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть запрещенных кричалок».

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Частичное закрытие стадиона также подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты данного решения организации.

Сообщалось, что часть вины за скандал с участием своих болельщиков стамбульский клуб возложил на запасных игроков Динамо, которые своим поведением «вызвали возбуждение части трибун и такую реакцию».

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде с Фенербахче из-за выкриков турецких фанатов.

Он также раскритиковал болельщиков стамбульского клуба, заявив, что не ожидал от них такого.

Президент стамбульского Фенербахче Али Коч заявил, что не будет извиняться перед Украиной за произошедший скандал.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Владимир Путин Лига Чемпионов УЕФА Штраф Наказание ФК Динамо (Киев) Фенербахче Скандал

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