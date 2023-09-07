Стало известно, сколько Динамо заработало на трансфере капитана команды — СМИ

7 сентября, 16:33
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Сергей Сидорчук (Фото:ФК Динамо)

Сергей Сидорчук (Фото:ФК Динамо)

Стала известна сумма, которую получило киевское Динамо от продажи Сергея Сидорчука в бельгийский Вестерло, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Вестерло заплатил Динамо за украинского футболиста 500 тысяч евро.

Тем самым издание опровергло информацию данные Transfermarkt, который утверждал, что трансфер Сидорчука обошелся бельгийскому клубу в 1,5 млн евро.

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Сидорчук подписал с Вестерло контракт на три года.

Ранее сообщалось, что Денис Гармаш перешел из Динамо в хорватский Осиек.

Кроме этого, ямайский полузащитник киевского Динамо Кахим Перрис продолжит карьеру в азербайджанском клубе Сабах.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Деньги ФК Динамо (Киев) Сергей Сидорчук

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