Цены кусаются. УЕФА назвал стоимость билетов на финалы еврокубков 22 апреля, 15:31 Трофеи европейского футбола (Фото:twitter.com/UEFA)

Главные клубные трофеи Европы разыграют в Стамбуле, Будапеште и Праге.



Недавно определились полуфиналисты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. А значит для болельщиков время задуматься о поездке на решающие матчи турниров.

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УЕФА назвал цены на билеты на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Их цены довольно высокие.

Финал Лиги чемпионов состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня. На матч в Турции можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 70 евро, 180, 490 или 690. В гривнах по курсу НБУ — от 2 800 до 27 650.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая на Пушкаш Арене в Будапеште. На игру в Венгрии можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 40 евро, 65, 100 и 150. В гривнах по курсу НБУ — 1 600 до 6 000.

Финал Лиги конференций пройдет 7 июня на Эден Арене в Праге. На игру в Чехии можно будет попасть, купив билет одной из четырех категорий: за 25 евро, 45, 85 и 125. В гривнах по курсу НБУ — от 1000 до 5 000.

Ранее мы давали таблицу коэффициентов УЕФА после четвертьфиналов еврокубков.