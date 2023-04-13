«Скоро уже будет Пасха». Клуб украинской Премьер-лиги оригинально поздравил с праздником — видео 13 апреля, 15:53 Минай к празднику готов (Фото:ФК Минай)

Футболисты закарпатского Миная поздравили украинцев с предстоящей Пасхой по мотивам популярного видео, где маленький мальчик Матвей Брус призвал людей готовиться к празднику.

Пресс-служба Миная опубликовала видео в Instagram, на котором игроки клуба стоят на стадионе с пасхальными корзинами, а на фоне звучит песня «Скоро уже будет Пасха», ставшая трендом в соцсетях.

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«Минай поздравляет вас с грядущим светлым праздником — Пасхой!», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что игроки Миная на турецких сборах подрались с футболистами российского Шинника.