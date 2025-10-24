Сыграл за клуб всего 107 минут. Победитель Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити завершил карьеру
Скотт Карсон (Фото: Скотт Карсон/Instagram)
Английский голкипер Скотт Карсон завершил профессиональную карьеру в возрасте 40 лет.
Об этом он сообщил в Instagram.
Последним клубом в его карьере был Манчестер Сити, где он находился с 2019 года. За это время Карсон успел провести лишь два поединка (107 минут на поле), однако выиграл ряд трофеев — четыре чемпионских титула АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
До перехода в Сити Карсон выступал за английские Лидс, Ливерпуль, Астон Виллу, Вест Бромвич, турецкий Бурсаспор и другие клубы. Также на его счету четыре матча за сборную Англии.
С июня 2025 года вратарь находился без клуба
Ранее о завершении карьеры объявил бывший вратарь сборной Нидерландов Тим Крул.