Сыграл за клуб всего 107 минут. Победитель Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити завершил карьеру

Об этом он сообщил в Instagram.

Последним клубом в его карьере был Манчестер Сити, где он находился с 2019 года. За это время Карсон успел провести лишь два поединка (107 минут на поле), однако выиграл ряд трофеев — четыре чемпионских титула АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

До перехода в Сити Карсон выступал за английские Лидс, Ливерпуль, Астон Виллу, Вест Бромвич, турецкий Бурсаспор и другие клубы. Также на его счету четыре матча за сборную Англии.

С июня 2025 года вратарь находился без клуба

Ранее о завершении карьеры объявил бывший вратарь сборной Нидерландов Тим Крул.