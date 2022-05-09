«Слава Украине!». Грузинский комментатор эмоционально отреагировал на хет-трик украинского футболиста в матче с десятью голами — видео 9 мая, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Станислав Биленький забил три гола и отдал один результативный пас (Фото:ФК Динамо Тбилиси)

Украинский нападающий тбилисского Динамо Станислав Биленький стал героем матча 12-го тура чемпионата Грузии против Сиона.

В поединке с Сионом Беленький отличился хет-триком и отдал одну результативную передачу, чем поразил комментатора игры, который после третьего гола украинца выкрикнул «Слава Украине!».

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В итоге результативная игра Биленького помогла его команде одержать победу со счетом 7:3.

После 12-ти туров тбилисское Динамо занимает в чемпионате Грузии второе место, отставая от лидера Динамо из Батуми на пять очков.

Биленький перешел в Динамо Тбилиси в январе этого года. До этого форвард защищал цвета другого Динамо из Бреста. В Украине Биленький выступал за донецкий Олимпик.



Ранее сообщалось, что украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко отличился дебютным голом в английской Премьер-лиге.

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