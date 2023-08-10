Чешский клуб проведет акцию в поддержку Украины перед матчем с Днепром-1 — фото 10 августа, 16:26 Славия помогает украинцам с первых дней войны (Фото:ФК Славия)

Пражская Славия поддержит Украину перед матчем с Динпром-1 в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт Славии.

Перед поединком, который состоится в Праге, футболисты обеих команд выйдут в специально изготовленных футболках с надписью Stand with Ukraine. Также планируется вывесить на трибунах баннер с таким же слоганом.

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Фото: ФК Славия

Следует отметить, что Славия присоединилась к поддержке Украины с первых дней российского вторжения.

Славия вместе с другими европейскими клубами присоединилась к проекту European Football Powers Up Ukraine.



Клуб помогал размещать украинских беженцев, помогал им с визами, страховкой и медицинской помощью.

На благотворительных аукционах команда собрала сотни тысяч чешских крон на различные нужды украинцев.



Сообщалось, что победитель противостояния Славия — Днепр-1 в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с луганской Зарей.