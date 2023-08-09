Славия — Днепр-1. Где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

9 августа, 22:17
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Болельщики Славии (Фото:slavia.cz)

Болельщики Славии (Фото:slavia.cz)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы Славия — Днепр-1 пройдет 10 августа в Праге. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

NV ведет прямую видеотрансляцию матча Славия — Днепр-1.

Видео дня

Также игру можно посмотреть бесплатно на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.

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Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с луганской Зарей. Тот, кто проиграет, опустится в Лигу конференций, где встретится с победителем пары Лех (Познань, Польша) — Спартак (Трнава, Словакия).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы СК Днепр-1

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