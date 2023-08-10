Славия — Днепр-1 3:0 Обзор матча Лиги Европы — видео 10 августа, 23:00 Славия обыграла Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

В рамках первого поединка третьего раунда квалификации Днепр-1 на выезде играл со Славией из Чехии.

Хозяева поля повели в счете благодаря голу Шранца, который удачно замкнул прострел уже на 5 минуте.

До конца первой половины встречи Шранц во второй раз огорчил подопечных Александра Кучера, также завершив атаку своей команды.

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После перерыва чешский коллектив остался в меньшинстве после удаления Огбу. Несмотря на неравноценные составы, Славия сумела забить третий и выиграть встречу с разгромным счетом.

Славия — Днепр-1 3:0

Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81

Удаление: Огбу, 58 (грубая игра)

Обзор матча Славия — Днепр-1

Ответный матч команд пройдет 17 августа.

Ранее сообщалось, что два украинских клуба могут сыграть между собой за путевку в групповой этап Лиги Европы.