Славия — Днепр-1 3:0 Обзор матча Лиги Европы — видео

10 августа, 23:00
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Славия обыграла Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

Славия обыграла Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

В рамках первого поединка третьего раунда квалификации Днепр-1 на выезде играл со Славией из Чехии.

Хозяева поля повели в счете благодаря голу Шранца, который удачно замкнул прострел уже на 5 минуте.

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До конца первой половины встречи Шранц во второй раз огорчил подопечных Александра Кучера, также завершив атаку своей команды.

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После перерыва чешский коллектив остался в меньшинстве после удаления Огбу. Несмотря на неравноценные составы, Славия сумела забить третий и выиграть встречу с разгромным счетом.

Славия — Днепр-1 3:0
Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81

Удаление: Огбу, 58 (грубая игра)

    Обзор матча Славия — Днепр-1

Ответный матч команд пройдет 17 августа.

Ранее сообщалось, что два украинских клуба могут сыграть между собой за путевку в групповой этап Лиги Европы.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лига Европы СК Днепр-1

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