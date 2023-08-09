Славия — Днепр-1. Букмекеры не верят в украинский клуб 9 августа, 23:11 Матч Лиги Европы (Фото:Facebook)

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдет 10 августа в Праге. Встреча начнется в 20:00.



NV ведет прямую видеотрансляцию матча Славия — Днепр-1.

Аналитики букмекерских контор считают украинский клуб явным аутсайдером противостояния после вылета из Лиги чемпионов.

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Котировки на победу Славии — 1.45, на ничью — 5.10, на победу Днепра-1 — 8.40. Вероятность победы Славии — 68%, Днепра-1 — 12%.

Также чешский клуб фаворит на проход в следующий раунд турнира. Коэффициент на Славию — 1.18, на Днепр-1 — 5.20.

Напомним, победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с луганской Зарей. Тот, кто проиграет, опустится в Лигу конференций, где встретится с победителем пары Лех (Познань, Польша) — Спартак (Трнава, Словакия).