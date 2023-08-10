Днепр-1 унизительно проиграл вице-чемпиону Чехии в отборе Лиги Европы 10 августа, 21:57 Славия разгромила Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

Спортивный клуб не сумел добыть положительный результат в поединке со Славией в рамках третьего раунда квалификации еврокубкового турнира.

Чешский клуб на своем поле повел уже на пятой минуте после точного удара Шранца, который замкнул прострел партнера.

В средине первого тайма Шранц оформил дубль, что позволило Славии увеличить преимущество.

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На старте второй половины встречи чехи забили третий, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено.

Фото: СК Днепр-1

Через несколько минут Славия осталась в меньшинстве — Огбу был удален за грубую игру.

Подопечные Александра Кучера не сумели воспользоваться численным преимуществом, так и не забив гол престижа.

Финальную точку поставил Валлем, который первым оказался на подборе в штрафной украинской команды и вонзил мяч в сетку ворот.

Примечательно, что за пару минут до финального свистка Днепр-1 ни разу не пробивал по воротам вице-чемпиона Чехии, однако затем сумел совершить пару попыток.

Славия — Днепр-1 3:0

Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81

Удаление: Огбу, 58 (грубая игра)

Фото: СК Днепр-1

Ответный матч команд пройдет 17 августа.

Напомним, Днепр-1 вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв вице-чемпиону Греции.

Ранее сообщалось, что два украинских клуба могут сыграть между собой за путевку в групповой этап Лиги Европы.