Днепр-1 унизительно проиграл вице-чемпиону Чехии в отборе Лиги Европы
Славия разгромила Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)
Спортивный клуб не сумел добыть положительный результат в поединке со Славией в рамках третьего раунда квалификации еврокубкового турнира.
Чешский клуб на своем поле повел уже на пятой минуте после точного удара Шранца, который замкнул прострел партнера.
В средине первого тайма Шранц оформил дубль, что позволило Славии увеличить преимущество.
На старте второй половины встречи чехи забили третий, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено.
Через несколько минут Славия осталась в меньшинстве — Огбу был удален за грубую игру.
Подопечные Александра Кучера не сумели воспользоваться численным преимуществом, так и не забив гол престижа.
Финальную точку поставил Валлем, который первым оказался на подборе в штрафной украинской команды и вонзил мяч в сетку ворот.
Примечательно, что за пару минут до финального свистка Днепр-1 ни разу не пробивал по воротам вице-чемпиона Чехии, однако затем сумел совершить пару попыток.
Славия — Днепр-1 3:0
Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81
Удаление: Огбу, 58 (грубая игра)
Ответный матч команд пройдет 17 августа.
Напомним, Днепр-1 вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв вице-чемпиону Греции.
Ранее сообщалось, что два украинских клуба могут сыграть между собой за путевку в групповой этап Лиги Европы.