Славия — Днепр-1. Прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы 9 августа, 21:37 Украинский клуб борется за группу ЛЕ (Фото:СК Днепр-1)

В четверг, 10 августа, Днепр-1 на выезде встретится с чешской Славией в третьем раунде квалификации Лиги Европы.



Матч Славия — Днепр-1 состоится на стадионе Фортуна Арена в Праге и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча Славия — Днепр-1:

В прошлом сезоне Славия финишировала на втором месте в чемпионате Чехии, а также выиграла Кубок Чехии. Днепр-1 занял вторую позицию в УПЛ.

Видео дня

Напомним, что для Славии это будет старт в нынешнем еврокубковом сезоне. А вот Днепр-1 вылетел в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Там украинский клуб по сумме двух матчей уступил Панатинаикосу.

Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с луганской Зарей. Тот, кто проиграет, опустится в Лигу конференций, где встретится с победителем пары Лех (Познань, Польша) — Спартак (Трнава, Словакия).