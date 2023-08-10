«Мы хотим жить в свободном мире». Соперник Днепра-1 трогательно поддержал Украину перед матчем в Лиге Европы — фото 10 августа, 11:58 ФК Славия (Фото:Instagram)

В четверг, 10 августа, Днепр-1 на выезде встретится со Славией в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

В своем Instagram чешский клуб опубликовал пост, в котором написал теплые слова в поддержку Украины, которая борется против российских захватчиков.

«Каждую игру мы являемся соперниками на поле. Мы боремся до последней минуты. Но вне этого мы — люди, которые хотят жить в свободном мире без страха за своих близких.

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Это естественная вещь, которой нет в Украине. Мы за это боремся. С самого начала и будем продолжать это делать", — написала пресс-служба Славии.

Напомним, что матч между Славией и Днепр-1 начнется 10 августа в 20:00.

На нашем сайте будет доступна прямая трансляция этого матча.

Также мы сообщали, что букмекеры не верят в успех Днепра-1 в матче против Славии.