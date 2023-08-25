«Мы не забудем». Фаны чешского клуба устроили яркий перформанс во время матча с Зарей, вспомнив советскую оккупацию — видео 25 августа, 10:31 Славия выразила поддержку Украине (Фото:ФК Славия)

Фанаты пражской Славии выразили солидарность с Украиной перед матчем с луганской Зарей (2:0) в раунде плей-офф Лиги Европы.

Болельщики вывесили на трибунах большой баннер с надписью «Брат, закрывай ворота» и перечеркнутым гербом СССР, а также выложили число 1968 — год, когда началась оккупация Чехословакии войсками так называемого Варшавского договора.



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«Мы не забудем», — подписала публикацию пресс-служба Славии.

В предыдущем раунде турнира перед матчем с Днепром-1 Славия также провела акцию в поддержку Украины.