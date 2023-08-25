«Мы не забудем». Фаны чешского клуба устроили яркий перформанс во время матча с Зарей, вспомнив советскую оккупацию — видео

25 августа, 10:31
Поделиться:
Славия выразила поддержку Украине (Фото:ФК Славия)

Славия выразила поддержку Украине (Фото:ФК Славия)

Фанаты пражской Славии выразили солидарность с Украиной перед матчем с луганской Зарей (2:0) в раунде плей-офф Лиги Европы.

Болельщики вывесили на трибунах большой баннер с надписью «Брат, закрывай ворота» и перечеркнутым гербом СССР, а также выложили число 1968 — год, когда началась оккупация Чехословакии войсками так называемого Варшавского договора.

Видео дня

Читайте также:
Звезды тенниса сыграли благотворительный матч на US Open и собрали значительную сумму для Украины

«Мы не забудем», — подписала публикацию пресс-служба Славии.

https://twitter.com/slaviaofficial/status/1694759341033738713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1694759341033738713%7Ctwgr%5E7e0ba86a08458b2f07bed16d3a20b591258da75c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fxsport.ua%2Fru%2Ffootball_s%2Fnews%2Ffany-slavii-razvernuli-ogromnyy-banner-s-osuzhdeniem-kommunizma-pered-matchem-s-zarey_8834320%2F

В предыдущем раунде турнира перед матчем с Днепром-1 Славия также провела акцию в поддержку Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы Чехословакия ФК Заря Оккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X