Славия — Заря. Где и когда смотреть матч Лиги Европы 24 августа, 11:16 Футболисты луганского клуба на предматчевой тренировке (Фото:ФК Заря)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.



Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы Славия — Заря пройдет 24 августа в Праге. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Славия — Заря.

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Также игру можно посмотреть на общенациональном телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что в прошлом раунде ЛЕ Славия по сумме двух матчей прошла Днепр-1.

Победитель этой пары выйдет в групповой турнир Лиги Европы, А проигравшая команда продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги конференций. Туда пробует пробиться еще один украинский клуб. Смотрите онлайн-трансляцию матча Динамо — Бешикташ.