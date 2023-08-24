Славия — Заря. Букмекеры похоронили луганский клуб
Луганский клуб на тренировке в Праге (Фото:ФК Заря)
Матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдет 24 августа в Праге. Встреча начнется в 20:00.
На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Славия — Заря.
В букмекерских конторах явный фаворит встречи чешский клуб. Котировки на матч: победа Славии — 1.23, ничья — 6.90, победа Зари — 14.00. Если перевести в проценты, то шансы выиграть у клуба из Праги — 79%, у луганской команды — 7%.
Эксперты ожидают, что будет забито минимум три гола.
Что касается котировок на проход, то здесь также все однозначно. Коэффициенты на Славию — 1.07, на Зарю — 8.40.
Ранее мы писали, где можно бесплатно посмотреть матч Славия — Заря.
Победитель этой пары выйдет в групповой турнир Лиги Европы, А проигравшая команда продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги конференций.