Заря проиграла обидчикам Днепра-1 и оказалась в шаге от вылета из Лиги Европы
Заря дважды пропустила в конце матча (Фото:ФК Славия)
Луганская Заря уступила со счетом 0:2 пражской Славии в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Счет 0:0 держался до 81 минуты матча, когда Тиджани ударом головой распечатал ворота Зари.
В компенсированное время Масопуст удвоил преимущество Славии, поставив украинский клуб в затруднительное положение перед ответным матчем, который состоится через неделю, 31 августа.
Следует отметить, что в предыдущем раунде Славия выбила украинский Днепр-1.
Славия — Заря 2:0
Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4
Сообщается, что Динамо проиграло Бешикташу с (2:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.