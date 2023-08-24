Заря проиграла обидчикам Днепра-1 и оказалась в шаге от вылета из Лиги Европы 24 августа, 22:18 Заря дважды пропустила в конце матча (Фото:ФК Славия)

Луганская Заря уступила со счетом 0:2 пражской Славии в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Счет 0:0 держался до 81 минуты матча, когда Тиджани ударом головой распечатал ворота Зари.

В компенсированное время Масопуст удвоил преимущество Славии, поставив украинский клуб в затруднительное положение перед ответным матчем, который состоится через неделю, 31 августа.

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Следует отметить, что в предыдущем раунде Славия выбила украинский Днепр-1.

Славия — Заря 2:0

Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

Сообщается, что Динамо проиграло Бешикташу с (2:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.