Славия — Заря. Прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

23 августа, 11:33
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Поддержка у чехов будет сумасшедшая (Фото:ФК Славия)

Поддержка у чехов будет сумасшедшая (Фото:ФК Славия)

В четверг, 24 августа, чешский и украинский клубы встретятся в раунде плей-офф Лиги Европы. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап.

Поединок Славия — Заря состоится в Праге и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Видеотрансляция матча Славия — Заря:

Славия — чешский профессиональный футбольный клуб из города Прага, основанный 2 ноября 1892 года.

Видео дня

За всю историю команда выступала в разных чемпионатах, где добыла много побед. Славия — чемпион Чехии и Моравии — 6 раз, чемпион Богемии — 2 раза, чемпион протектората Богемии и Моравии — 4 раза, чемпион Чехословакии — 9 раз, чемпион Чехии — 7 раз.

В прошлом сезоне Славия заняла второе место в национальном чемпионате. А в предыдущем раунде Лиги Европы по сумме двух матчей прошла Днепр-1.

Кстати, в квалификации Лиги конференций Днепр-1 играет со Спартаком, а киевское Динамо встречается с Бешикташем. Онлайны обеих матчей есть на нашем сайте.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы Заря (Луганск)

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