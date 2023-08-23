Славия — Заря. Прямая видеотрансляция матча Лиги Европы 23 августа, 11:33 Поддержка у чехов будет сумасшедшая (Фото:ФК Славия)

В четверг, 24 августа, чешский и украинский клубы встретятся в раунде плей-офф Лиги Европы. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап.



Поединок Славия — Заря состоится в Праге и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча Славия — Заря:

Славия — чешский профессиональный футбольный клуб из города Прага, основанный 2 ноября 1892 года.

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За всю историю команда выступала в разных чемпионатах, где добыла много побед. Славия — чемпион Чехии и Моравии — 6 раз, чемпион Богемии — 2 раза, чемпион протектората Богемии и Моравии — 4 раза, чемпион Чехословакии — 9 раз, чемпион Чехии — 7 раз.

В прошлом сезоне Славия заняла второе место в национальном чемпионате. А в предыдущем раунде Лиги Европы по сумме двух матчей прошла Днепр-1.

Кстати, в квалификации Лиги конференций Днепр-1 играет со Спартаком, а киевское Динамо встречается с Бешикташем. Онлайны обеих матчей есть на нашем сайте.