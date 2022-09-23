Дали бой. Молодежная сборная Украины по футболу проиграла словакам в первом матче плей-офф отбора Евро-2023
Ответный матч между командами состоится 27 сентября (Фото:УАФ)
Молодежная сборная Украины по футболу проиграла сверстникам из Словакии в первом матче плей-офф отбора чемпионата Европы 2023 года.
Игра получилась очень результативной. Словаки вышли вперед уже на 10-й минуте встречи, однако «сине-желтые» достаточно быстро отыгрались.
В дебюте второго тайма хозяева забили второй гол. Украинцы тут же отыгрались во второй раз, но спустя несколько минут словаки забили в третий раз.
Ответить еще раз подопечные Руслана Ротаня так и не смогли, хотя имели для этого достаточно времени.
Словакия U21 — Украина U21 3:2
Голы: Суслов, 10, Стрелец, 46, 53 — Вьюнник, 17, Ванат, 49
Нереализованный пенальти: Суслов, 10 (Словакия U21)
Ответный матч между командами состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.
Сообщалось, что УЕФА не допустил сборную России к чемпионату Европы по футболу 2024 года.
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