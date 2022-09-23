Дали бой. Молодежная сборная Украины по футболу проиграла словакам в первом матче плей-офф отбора Евро-2023 23 сентября, 20:51 Ответный матч между командами состоится 27 сентября (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины по футболу проиграла сверстникам из Словакии в первом матче плей-офф отбора чемпионата Европы 2023 года.



Игра получилась очень результативной. Словаки вышли вперед уже на 10-й минуте встречи, однако «сине-желтые» достаточно быстро отыгрались.

В дебюте второго тайма хозяева забили второй гол. Украинцы тут же отыгрались во второй раз, но спустя несколько минут словаки забили в третий раз.

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Ответить еще раз подопечные Руслана Ротаня так и не смогли, хотя имели для этого достаточно времени.

Словакия U21 — Украина U21 3:2

Голы: Суслов, 10, Стрелец, 46, 53 — Вьюнник, 17, Ванат, 49

Нереализованный пенальти: Суслов, 10 (Словакия U21)

Ответный матч между командами состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.

Сообщалось, что УЕФА не допустил сборную России к чемпионату Европы по футболу 2024 года.

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