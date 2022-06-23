Медперсонал предстанет перед судом за смерть Марадоны 23 июня, 08:15 Цей матеріал також доступний українською Марадона умер в ноябре 2020 года (Фото:REUTERS/David Moir)

Восемь медицинских работников предстанут перед судом по обвинению в преступной халатности в связи со смертью легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.



Как сообщает AFP, дата суда над персоналом по делу о смерти Марадоны не назначена, которая, по словам прокуроров, произошло из-за «упущений» его опекунов, которые бросили покойного «на произвол судьбы» во время домашней госпитализации.

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По делу обвиняются нейрохирург и семейный врач Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Диас, медицинский координатор Нэнси Форлини и еще четыре человека, включая двух медсестер.

Группа из 20 медэкспертов, созванная прокурором Аргентины, в 2021 году пришла к выводу, что лечение легенды футбола изобиловало «изъянами и нарушениями».

Отмечалось, что у Марадоны «было бы больше шансов выжить» при адекватном лечении в соответствующем медучреждении. Эксперты обнаружили, что опекуны бросили его на произвол судьбы на «длительный мучительный период», приведший к смерти.

Прокуратура потребовала, чтобы подсудимые предстали перед судом за убийство по неосторожности, заявив, что они «были главными действующими лицами беспрецедентной, совершенно неадекватной и безрассудной госпитализации на дому».

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что причиной смерти легендарного аргентинского футболиста стала острая сердечная недостаточность.

28 ноября 2020 года в Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти футболиста. Тогда правоохранители проверяли, допустили ли небрежность медработники, которые следили за состоянием здоровья футболиста после операции.

Прокуратура выяснила, что скорая помощь ехала к Марадоне 11 минут. Вскоре личному врачу футболиста выдвинули обвинения. Его подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра.

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